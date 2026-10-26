На ресепшене рыбы: в Таиланде наводнение затопило отели с российскими туристами

Разрушительные тропические дожди и масштабный паводок нанесли удар по гостиничному сектору Таиланда. В результате непогоды оказались затоплены отели, где остановились путешественники из РФ, сообщает Telegram-канал SHOT .

На ресепшенах отелей вода поднялась настолько, что там дрейфуют предметы интерьера и занесенная бурлящим течением рыба.

Ночные ливни в окрестностях Пхукета вызвали сход разрушительной грязекаменной массы со склонов горы Кхао 50. Стихийное бедствие накрыло как обычные, так и премиальные гостиницы, принимавшие граждан России.

Для сдерживания водной стихии возле ряда зданий экстренно сооружают защитные валы из мешков с грунтом.

Стихия привела к повреждению сотен транспортных средств. Многие из них уплыли по улицам. Также непогода разрушила торговые павильоны и частные домовладения.

Проезд по дороге местами полностью парализован скоплениями булыжников, веток и ила. Суточный объем осадков в Патонге достиг 143 миллиметров, вынудив руководство провинции ввести статус зоны чрезвычайной ситуации и организовать эвакуационные пункты. Метеорологи предупреждают о сохранении дождливого циклона на ближайший период.

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