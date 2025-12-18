На навигационных стендах Сергиева Посада установлены объемные фигуры

Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство», на центральных улицах теперь размещено около 500 навигационных конструкций. Среди них выделяются стенды с объемными элементами ключевых символов Сергиева Посада: матрешки, колокольчика, богатыря, конфеты-коровки и даже уточки с Уточьей башни.

Благодаря таким элементам туристы смогут познакомиться с историческими символами, выполнив своеобразный квест: собрать фотографии всех фигурок, узнать их историю и, возможно, найти эти достопримечательности в самом городе. Это добавляет интерактивности прогулкам и помогает лучше погрузиться в местную культуру.

Новая система навигации для туристов, разработанная в рамках стратегии развития Сергиева Посада, установлена в историческом центре города. Навигационные стенды расположены вдоль популярных маршрутов, помогая туристам строить маршруты и узнавать больше о достопримечательностях. Все конструкции оформлены в едином стиле, подчеркивающем культурное наследие и атмосферу старинного русского города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.