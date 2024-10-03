На конкурсе «Золотой пиксель» выберут лучший трэвел-влог о Подмосковье

Жители Московской области могут выиграть 400 тысяч рублей в номинации «Подмосковный трэвел-влог» в рамках конкурса «Золотой пиксель Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области .

За победу в данной номинации могут бороться инфлюенсеры, за контентом которых следят свыше 100 тысяч подписчиков. Обладатель лучшего влога о путешествиях по Московской области получит награду в размере 400 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе «Золотой пиксель Подмосковья» необходимо заполнить заявку на официальном сайте проекта. В конкурсе есть категории и для детей, однако заявку на участие должны заполнять их родители или законные представители.

Участники могут представить на конкурс только одну работу, опубликованную в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram или Likee после 1 января 2024 года. По ссылке можно ознакомиться с подробной информацией и требованиям к работам, которые смогут соревноваться за главные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал Воробьев.