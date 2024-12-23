Муром или Ялта: куда стоит отправиться на новогодние праздники на машине

Москвичи выбирают для путешествий на автомобиле на праздники города Золотого кольца, Санкт-Петербург и Крым, сообщает «Вечерняя Москва».

В Рязань стоит ехать, чтобы побывать на родине Сергея Есенина, увидеть деревянные усадьбы и погулять по древнему Кремлю. По пути можно заехать в знаменитое село Константиново, время в пути из столицы — 2,5-3 часа.

Интересное направление на каникулы — Муром, город, который считается родиной легендарного богатыря Ильи Муромца. Его украшают старинная церковь Святого Николы Чудотворца и Свято-Троицкий монастырь, куда можно прийти поклониться мощам святых Петра и Февронии.

В городах Крыма — Ялте и Керчи даже в декабре и начале января сохраняется плюсовая температура. В Ялте можно насладиться видами Ливадийского дворца, покататься на канатной дороге и посетить Массандровский винзавод и Никитский ботанический сад.

Перед автопутешествием специалисты советуют проверить состояние машины: шины, расходники и «дворники».