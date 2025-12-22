Москва, Петербург и Суздаль: какие направления популярны у россиян в Новый год

Москва, Петербург и Суздаль вошли в топ направлений для новогодних поездок по РФ

Москва, Санкт-Петербург и Суздаль стали самыми популярными направлениями для новогодних путешествий россиян, следует из исследования сервиса «Работа.ру» и «СберАвто», с результатами которого ознакомилось РИАМО.

Согласно опросу, 12% россиян уже планируют новогоднее путешествие, еще 15% пока не определились с планами. Большинство опрошенных — 73% — сообщили, что на праздники никуда ехать не собираются.

Лидером рейтинга направлений стала Москва — туда собираются 15% респондентов. На втором месте Санкт-Петербург с 13%, третью строчку занял Суздаль, который выбрали 9% участников опроса. По 6% путешественников планируют провести новогодние каникулы в Карелии, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Великий Устюг, Сочи, Казань, Сергиев Посад и Кострома набрали по 4% голосов. В Екатеринбург отправятся 3% опрошенных. Владивосток, Мурманск, Калининград, Шерегеш, Тула, Хабаровск, Байкал и Красноярск выбрали по 2% респондентов. При этом треть участников опроса — 32% — указали вариант «другое», назвав такие города, как Самара, Краснодар и Волгоград.

При выборе направления россияне ориентируются сразу на несколько факторов. Для 34% ключевыми стали возможность уложиться в доступный бюджет, комфортный климат зимой и наличие родственников или друзей в месте поездки. Удобство дороги важно для 32% опрошенных.

Каждый четвертый участник исследования обращает внимание на достопримечательности и гастрономию, 21% привлекает необычная природа. Праздничные мероприятия и ярмарки имеют значение для 19% путешественников, а большое количество развлечений — для 17%. Возможности для занятий зимними видами спорта оказались важны лишь для 2% респондентов.

Что касается транспорта, чаще всего россияне планируют добираться до места отдыха самолетом — этот вариант выбрали 40% опрошенных. На автомобиле поедут 36%, поезд предпочли 32%, автобус — 4%.

Исследование проводилось в декабре 2025 года. В опросе приняли участие более 3,2 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны, а в дополнительном блоке, посвященном путешествиям, — более 400 респондентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.