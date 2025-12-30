Московский клуб серфинга Surfway кинул клиентов на туры и деньги

Компания Surfway под управлением Дениса Дрогайкина реализовывала туры на Бали, в Индонезию, Марокко и на Филиппины с отправлением в период новогодних праздников. Стоимость поездок варьировалась от 150 до 500 тысяч рублей на человека. Датой вылета значилось 26 декабря, но уже на следующий день глава организации сообщил в групповом чате об отмене тура, объяснив это «разногласиями внутри коллектива».

Как утверждают пострадавшие, печальное известие застигло некоторых в дороге к островным курортам, а других — уже в заселенных отелях. Лишь те, кто приобрел туры в Марокко или на Филиппины, избежали неприятностей, получив уведомление об отмене еще до выезда из России.

Сначала руководитель организации обещал компенсировать убытки. Однако конкретные даты и механизм возврата средств так и не были озвучены. По словам клиентов, в телефонном разговоре Дрогайкин намекнул, что жалоба в полицию или прокуратуру повлечет за собой сложности для них самих.

На момент публикации заметки известно, что 21 человек заявил о несостоявшихся новогодних путешествиях, а их совокупный ущерб оценивается более чем в 5,9 миллиона рублей. Предполагается, что общее количество пострадавших может достичь 50, а сумма ущерба — от 12 до 15 миллионов рублей. В настоящее время клиенты готовят совместное обращение в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.