Московские школьники совершили почти 300 походов со сплавами и подъемами в горы

Собянин: более 13 тысяч подростков из Москвы поучаствовали в 300 походах

Более 13 тысяч школьников и студентов столичных колледжей, начиная с лета 2024 года, поучаствовали в почти 300 походах, а полученные знания смогут применить в науке, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Градоначальник сообщил, что московские подростки поднимались на Казбек, в горы Тянь-Шаня и Северной Осетии, а также участвовали в сплавах по горным рекам в Республике Алтай. Дети участвовали в том числе в сложных походах на Камчатке, но обязательно получали новые знания и наработки, которые помогут им открыть двери в науку.

«Воспитанники Московского дворца пионеров провели исследования в области орнитологии, ботаники и микологии на побережье Черного моря, в районе полуострова Абрау», — рассказал Собянин.

Столичные школьники и студенты в 2024 году будут впервые участвовать в Московской молодежной антарктической экспедиции, в ходе которой будут собирать материалы для российских исследовательских центров. Одним из направлений изучения станет загрязнение снега и льдов.

Дети из Москвы уже неоднократно были в Большой арктической экспедиции и помогали ученым в работе на арктической станции на мысе Челюскин. Эта станция будет вести работу по очистке Русской Арктики от промышленных отходов.