Московская область стала одним из лидеров внутреннего туризма

Согласно данным СберАналитики по итогам I квартала 2025 года Московская область стала одним из лидеров среди регионов в направлении внутреннего туризма — за этот период Подмосковье посетило почти 5 млн человек. Самым «туристическим» месяцем стал январь. В среднем туристы приезжают в регион на 4-5 дней, а средние траты на одного человека составляют порядка 5 тысяч рублей.

Кроме Московской области среди городов присутствия Среднерусского банка Сбербанка популярными направлениями для туристов стали Тульская, Калужская, Тверская, Ярославская и Рязанская области.

«Регионы присутствия Среднерусского банка Сбербанка — это уникальные пространства, сердце российской истории и культуры. Наши территории охватывают жемчужины Золотого кольца России, а также другие области, которые только по итогам I квартала 2025 года привлекли более 7,5 млн туристов, объем трат которых превысил 40,3 трлн рублей. Сбер как ключевой партнер туриндустрии содействует ее развитию не только посредством финансовых решений, но и путем создания цифровых инструментов, в том числе благодаря интеграции AI-ассистентов в системы умного дома и гостиничные услуги. Например, в Тверской области в гостиничный бизнес уже внедрены AI-решения, которые помогают сделать процессы по управлению и работе с клиентами эффективнее и точнее, а отдых туристов — комфортнее», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

В целом, в 2024 году внутренний туризм в России продолжил расти: согласно данным СберАналитики количество туристических поездок составило 162 миллиона, что на 6% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что треть всех путешествий (33%) приходилась на малые и средние муниципалитеты.

Поездки в регионы становятся более насыщенными. Так, в 2024 году 25% из них включали посещение нескольких городов или районов, а 50% проходили через региональные центры. Это еще раз подтверждает растущий интерес россиян к сельским территориям и небольшим городам. При этом туризм в малых населенных пунктах по-прежнему сильно зависит от сезонности, а основную часть туристов составляют жители соседних регионов.