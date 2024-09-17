Молодежные программы дают возможность исследовать регионы РФ молодым - эксперт

Завершение Всероссийского туристического слета «Больше чем путешествие» и очный финал акселерационной программы «Фабрика молодежного туризма» действительно стали важной вехой развития молодежного туризма в России. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Арина Девочкина.

В этом году в Красноярске в мероприятии приняли участие 360 человек, среди которых представители органов исполнительной власти и общественных организаций, архитекторы, инженеры и предприниматели. Данная площадка, объединив проектные команды из 72 регионов страны, стала местом для открытого диалога специалистов различных отраслей, связанных с индустрией гостеприимства.

Программа предоставляет молодым людям возможность исследовать регионы родного края и Россию, развивать лидерские навыки и предприимчивость, а также работать в команде профессионалов.

«Акселерационная программа «Фабрика молодежного туризма» играет ключевую роль в подготовке молодых специалистов и предпринимателей, способных предложить инновационные решения в туристической сфере. Финал программы, как правило, становится кульминацией многомесячной работы участников по разработке проектов, направленных на улучшение туристической инфраструктуры и создание новых туристических маршрутов», - сказала эксперт.

Такие проекты важны и нужны государству, так как туризм становится не просто способом отдыха, но и мощным инструментом для развития экономики, межкультурного диалога и устойчивого развития регионов.

«Существующая система постсопровождения лучших проектов от Росмолодежи, программы «Больше, чем путешествие», партнерских организаций и круглогодичного молодёжного образовательного центра на Ямале, который работает по направлению «туризм и гостеприимство», открывает новые перспективы для молодых лидеров и их проектов», - добавила Девочкина.