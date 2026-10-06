Минск впервые обогнал Москву по спросу на новогодние каникулы

Минск поднялся на вторую строчку рейтинга направлений на Новый год 2027, а Москва замкнула тройку, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

Средняя стоимость аренды на праздники по России составила 7090 рублей за сутки — на 2% больше, чем годом ранее.

«Спрос на Минск в этом году ажиотажный, особенно на новогодние праздники. Город стабильно входил в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы, но в этом году он уже потеснил даже Москву. Также у россиян стал популярен Гродно, он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений», — рассказал директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Минск стал самым дорогим из популярных направлений: 9380 рублей за сутки, как и год назад. В остальных городах топ-10 средние цены составили: Нижний Новгород — 7470 рублей (+4%), Гродно — 7310, Москва — 6960, Казань — 6420, Зеленоградск — 6330, Ярославль — 6060, Кисловодск — 5770, Санкт-Петербург — 5650, Калининград — 4700 рублей.

Россияне бронируют жилье в среднем на четверо суток. На ночь с 31 декабря на 1 января приходится 30% бронирований. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии. Семьи с детьми составляют 60% гостей.

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