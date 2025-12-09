Миллионы на Алтай: в России растет рынок лакшери-туризма

Эксперты: после введения санкций в 2022 году в РФ развивается лакшери-туризм

Основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин заявил, что обеспеченные российские туристы, начиная с момента введения санкций в 2022 году, стали все чаще серьезно вкладываться в роскошные туры в России: на Камчатке и Байкале, в Хабаровском крае и Сибири, на Курильских островах, Сахалине, Алтае и даже в Антарктиде, сообщает Газета.ru .

«Речь идет о турах, где средний чек на человека составляет от 500 тысяч рублей до миллиона. А цена за тур на компанию 7–10 человек достигает 15–20 млн рублей», — сказал эксперт.

По словам директора по маркетингу туроператора GO&DO Евгения Гуркина, санкции и усиливающиеся внешние ограничения действительно вызвали рост интереса к премиальным туристическим предложениям в России. Многие состоятельные туристы выбирают отдых в роскоши и с познавательной целью внутри страны, чтобы избежать сложностей и неопределенности, связанных с планированием зарубежных поездок.

Путешественники стали больше ценить уникальные маршруты, которые предлагают комплексное обслуживание и сопровождение профессионалов — ученых, гидов, егерей и гастрономов, что значительно увеличивает престиж и насыщенность впечатлений.

