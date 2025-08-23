Массовые проверки глэмпингов начались по всей России из-за субсидий

В России начались масштабные проверки глэмпингов, получивших господдержку в виде субсидий за последние два года. Счетная палата проверяет законность в использовании бюджетных средств, выделенных на развитие туристической инфраструктуры, пишет Mash .

Около миллиарда рублей было направлено в каждый из проверяемых регионов — Курскую и Тверскую области, Республику Бурятия и Кабардино-Балкарию. Средства поступали как из федерального бюджета, так и из резервного фонда.

По условиям программы, предприниматели должны были инвестировать минимум 30% собственных средств в проекты. Однако аудиторы обнаружили многочисленные нарушения. Самой проблемной оказалась ситуация в Кабардино-Балкарии, где примерно тысяча заявителей по всей стране незаконно разместили туристические объекты на землях сельскохозяйственного назначения.

В ходе проверок туристических объектов также обнаружены многочисленные нарушения. Компании в Тверской области работали без согласованной с МЧС документации по пожарной безопасности. А в Бурятии выявлена схема с искусственным завышением цен через посредников. Это, в свою очередь, может указывать на коррупционную составляющую и нанесение ущерба государственному бюджету.

Инспекторы отмечают, что вместо легких модульных конструкций многие глэмпинги возводились из бетона. Кроме того, подрядчики систематически нарушали сроки строительства, не предоставляли своевременную отчетность и необоснованно завышали стоимость работ.

Масштабная проверка охватит в общей сложности 37 регионов страны. В ближайшее время станут известны результаты ревизий в Саратовской и Воронежской областях. Все материалы о выявленных нарушениях уже направлены в прокуратуру и другие правоохранительные органы для дальнейшего расследования.