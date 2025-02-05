«Маршрут построен»: в России определят лучшие туры и направления для отдыха

Россияне выберут лучшие маршруты для путешествий по стране за 2024–2025 годы

Народное голосование по выбору победителей Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025» стартовало 5 февраля и продлится до 14 марта, организатором выступает «Комсомольская правда», сообщает kp.ru .

Самые интересные туры и события, лучшие туристические сервисы и блоги, а также популярные направления для путешествий определят на основе голосования читательской аудитории. Всего в конкурсе 20 номинаций.

«В конкурсе участвуют более 900 проектов из 78 регионов России — от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Сочи», — говорится в сообщении.

Кроме того, в четвертом сезоне премии появилась номинация «Зарубежный туризм», в нее включены экзотические курорты и ближнее зарубежье.

Проголосовать смогут все желающие в режиме онлайн на сайте премии. По итогам онлайн-голосования будет составлен шорт-лист финалистов, среди которых профессиональное жюри определит победителей в каждой из 20 номинации.