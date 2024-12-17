Лучше Европы: эксперты рассказали об отдыхе в Новый год в Белоруссии

Собственник сети туристических агентств Евгения Исмагилова посоветовала путешественникам ехать на Новый год в столицу Белоруссии Минск. В праздники этот город напоминает сказку с ярмарками, катками, концертами, салютами и елками, сообщает «МИР 24» .

«Самый лучший вариант — поездка в Беловежскую пущу. Это одна из резиденций Деда Мороза, где он обязательно встретится с вами и вашими детьми. В заповеднике можно покататься на санях, побывать наедине с нетронутой природой», — сказала эксперт.

По ее словам, эта поездка может оказаться интереснее и приятнее тура в Европу.

На Рождество в Белоруссии можно полюбоваться красивыми пышными елками и незабываемыми пейзажами. Например, свой исторический вид, частично польскую и немецкую культуру сохранил старинный город Полоцк. Зима там теплее московской, это большой плюс для путешествий с ребенком, добавила автор канала о путешествиях Woof Travel Vanlife Лариса Гармаш.