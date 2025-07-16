сегодня в 13:22

Во Фрязине реализуется проект по комплексному благоустройству дворовых территорий

Уже сейчас ведутся работы на нескольких улицах, где обновляют дорожное покрытие, тротуары, парковочные зоны и входные группы. Начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Павел Никишкин провел контроль за выполнением работ в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на улице Вокзальная и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В список адресов, включенных в программу благоустройства, вошли:

улица Полевая (дома 10, 12, 14, 16);

улица Нахимова (дома 27, 29, 33, 35);

улица Московская (дома 2, 3, 4);

улица Институтская (дома 6а, 8);

улица Вокзальная (дома 29, 31, 33);

улица Ленина (дома 24, 26).

Комплексные работы направлены на создание комфортной городской среды. В рамках проекта:

заменяют асфальтовое покрытие;

ремонтируют пешеходные дорожки;

обустраивают парковочные карманы;

приводят в порядок входные группы.

Подобные проекты — часть системной работы по созданию комфортных условий для жизни. В дальнейшем программа благоустройства будет расширяться, охватывая новые территории.

Фрязино меняется к лучшему, и эти изменения направлены на создание современной и удобной городской среды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.