Во Фрязине реализуется проект по комплексному благоустройству дворовых территорий
Фото - © Администрация Фрязино
Уже сейчас ведутся работы на нескольких улицах, где обновляют дорожное покрытие, тротуары, парковочные зоны и входные группы. Начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Павел Никишкин провел контроль за выполнением работ в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на улице Вокзальная и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В список адресов, включенных в программу благоустройства, вошли:
- улица Полевая (дома 10, 12, 14, 16);
- улица Нахимова (дома 27, 29, 33, 35);
- улица Московская (дома 2, 3, 4);
- улица Институтская (дома 6а, 8);
- улица Вокзальная (дома 29, 31, 33);
- улица Ленина (дома 24, 26).
Комплексные работы направлены на создание комфортной городской среды. В рамках проекта:
- заменяют асфальтовое покрытие;
- ремонтируют пешеходные дорожки;
- обустраивают парковочные карманы;
- приводят в порядок входные группы.
Подобные проекты — часть системной работы по созданию комфортных условий для жизни. В дальнейшем программа благоустройства будет расширяться, охватывая новые территории.
Фрязино меняется к лучшему, и эти изменения направлены на создание современной и удобной городской среды.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.