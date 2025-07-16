В Электростали возводят новый многоквартирный дом

Подрядчик приступил к работам в марте этого года. В настоящее время на 95% выполнены конструкции нулевого цикла и первого этажа, а также наружных инженерных сетей водоснабжения. Конструкции второго этажа готовы примерно на треть, полностью установлена наружная сеть дренажной канализации. Большое внимание уделено строительному городку: все обустроено в соответствии с требованиями строительных норм и техники безопасности. Новый дом планируют достроить и сдать в эксплуатацию к концу будущего года.

К осени рядом со строящимся домом огородят забором дополнительную территорию — там начнется возведение следующего объекта. Известно, что подрядчик планирует построить еще четыре здания, в двух из которых будут предусмотрены квартиры под программу переселения из аварийного жилья. По информации подрядчика, в настоящее время эти дома находятся на стадии согласования архитектурно-градостроительного облика.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.