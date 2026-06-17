Кузбасс активно готовится к фестивалю «Динотерра»

Фестиваль «Динотерра» пройдет с 3 по 5 июля в Кузбассе

В Кузбассе провели выездной штаб перед Международным научно-популярным фестивалем «Динотерра». Власти проверили безопасность и комфорт для гостей, сообщает Сiбдепо .

Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, что фестиваль пройдет с 3 по 5 июля. Организаторы должны обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для гостей.

В программу впервые включили чемпионат по гонкам на дронах в формате FPV-рейсинга. Также откроется научный полигон под руководством ведущих ученых страны.

Международный научный симпозиум дополнят секции о палеонтологии и древней истории Кузбасса. Для семей подготовили музей под открытым небом, геологический разрез и школу юного палеонтолога. Все мероприятия пройдут под эгидой Года единства народов России.

«Динотерра» — один из флагманов развития событийного туризма Кузбасса. Фестиваль, который мы проводим при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», способен существенно повысить нашу привлекательность и в России, и за рубежом. Это важный фактор и для развития экономики региона в целом. Нужно сделать все необходимое, чтобы полностью реализовать его потенциал», — подчеркнул губернатор.

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