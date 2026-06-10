Курорты Кубани могут загрузиться на 90–95% в июле и августе

Руководитель туроператора и тревел-блогер Наталия Ансталь оценила сезон на курортах Краснодарского края. По ее словам, пиковая загрузка летом может превысить 90%, сообщает Sputnik .

Ансталь подтвердила, что внутренний туризм остается востребованным из-за ограничений по зарубежным направлениям. Она назвала прогноз властей региона о загрузке 90–95% реалистичным для июля и августа.

В июне спрос ниже: по продажам туроператора загрузка составляет около 50–60%. Эксперт отметила, что в 2026 году туристы чаще бронируют отдых весной или ближе к поездке, хотя места в хороших отелях почти раскуплены.

Еще одна тенденция сезона — рост самостоятельных поездок. Многие покупают только проживание, едут на машине, выбирают частный сектор или снимают квартиры.

Ансталь добавила, что железнодорожные билеты на юг третий год подряд раскупают сразу после старта продаж, иногда за 2–3 минуты. С авиабилетами ситуация, по ее словам, проще.

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