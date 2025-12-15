«Курортный сезон будет»: эксперт рассказал об экологической ситуации в Анапе

Эксперт Пукалов: в 2026 году в Анапе будет полноценный курортный сезон

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что в следующем году в Анапе можно ожидать полноценный курортный сезон. Проблема разлива мазута решается ускоренными темпами.

«Самый главный аспект — три обломка танкеров, то есть две носовые части танкеров и одна кормовая часть до сих притоплены на дне Керченского пролива. По официальным оценкам, там больше 3000 тонн мазута», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, утечка может продолжить наносить большой вред экосистемам Черного моря, Крыма и Темрюкского района Анапы.

Успех туристического сезона 2026 года в значительной степени обусловлен тем, насколько оперативно и качественно будут выполнены работы по предварительной изоляции, а затем и по извлечению остатков нефти из обломков затонувших судов. Однако сроки реализации проекта по возведению защитной конструкции сдвигаются из-за неблагоприятных погодных условий, заключил Пукалов.

