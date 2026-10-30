Курорт «Красная горка» в Подольске получил премию Ski Business Awards 2026

Горнолыжный курорт «Красная горка» стал победителем в номинации «Прорыв года» за развитие и модернизацию инфраструктуры. Церемония вручения Ski Business Awards 2026 прошла 28 октября в Москве на Форуме туристических территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году на премию Ski Business Awards поступило 200 заявок. Победителей определяло жюри из 60 представителей горнолыжной, спортивной и туристической отраслей, а также экспертов по маркетингу, инвестициям и развитию территорий.

В 2025 году «Красная горка» получила государственную субсидию на развитие туристической инфраструктуры. На эти средства обновили подъемники, приобрели снегогенераторы и дизель-генератор мощностью 600 кВт. Модернизация повысила надежность оборудования и расширила возможности курорта.

По итогам сезона 2025/2026 комплекс посетили почти 390 тыс. человек. Он стал самым посещаемым горнолыжным курортом Московской области. Всего комплексы региона за сезон приняли около 1,5 млн гостей. Награда в номинации «Прорыв года» стала признанием результатов модернизации.

29 октября генеральный директор «Красной горки» Искандер Сабуров выступил на Форуме туристических территорий. Он рассказал о развитии комплекса, государственной поддержке и взаимодействии бизнеса с органами власти.

«Для ГЛК «Красная горка» поддержка администрации Подольска и органов власти — важная основа для реализации новых проектов, модернизации комплекса и создания качественной инфраструктуры для гостей. Я убежден, что будущее горнолыжного туризма строится на партнерстве бизнеса и государства, взаимном доверии и общей ответственности за результат», — отметил Искандер Сабуров.

Курорт продолжит обновлять инфраструктуру и техническое оснащение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.