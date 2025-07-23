«Если несколько лет назад было выгодно самому найти проживание и самостоятельно добраться, то сейчас пакетные туры, которые делают туроператоры, действительно привлекательны. Купил пакет — у тебя туда входит перелет и проживание. Особенно это удобно для семей с детьми», — отметил Агафонов.

Он добавил, что одним из трендов курортного сезона 2025 года стали путешествия на север России. Среди популярных направлений Агафонов отметил Мурманск, Карелию, а также Золотое кольцо России.

Ранее руководитель отдела Premium сервиса Onlinetours Татьяна Жданова заявила, что продажи пакетных туров в России выросли на 17%. Преимущества таких предложений в краткосрочном планировании, адекватных ценах и эксклюзивных возможностях.