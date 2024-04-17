Культурную столицу России планируют определять ежегодно в ходе конкурса

Благодаря проведению конкурса «Культурная столица года» в России ежегодно планируют устанавливать города, которые будут получать этот статус, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии по культурно-познавательному туризму Александр Гагарин.

Конкурс «Культурная столица года» впервые прошел в 2023 году. Тогда были определены сразу два города-победителя, авторитетное жюри приняло решение назвать культурной столицей - 2024 Нижний Новгород, а культурной столицей - 2025 — город Грозный. В марте текущего года началась работа по подготовке ежегодного конкурса среди городов России на звание «Культурная столица 2026 года».

Гагарин добавил, что союз будет поддерживать этот проект и конкурс.

«Буквально через месяц в культурной столице 2024 года, в Нижнем Новгороде, наш комитет в содействии с администрацией региона проведет стратегическую сессию, которая будет связана с тем, как объекты культуры могут взаимодействовать более эффективно с конкретной индустрией, — сказал Гагарин.

По его словам, главной целью конкурса «Культурная столица года» является привлечение туристов и общее вовлечение людей именно в культурный процесс.

«В нашу культуру входит популяризация внутреннего туризма. Путешествия по нашей стране становятся популярными, и люди открывают для себя все новые и новые направления», — отметил он.

Гагарин обратил внимание, что в России огромное количество городов, которые достойны звания культурной столицы года.

«Участие в этом конкурсе очень интересно, так как мы связываем эти города как туристические центры. Важно, что теперь каждый год будет появляться новая культурная столица, которая открывает свои возможности и свои ресурсы. Мы очень надеемся, что города-участники конкурса, помимо тех объектов культуры, которые они представляют туристам, будут заботиться о туристической и городской инфраструктуре, об импортозамещении, потому что перед регионами стоит комплексная задача подготовить город или регион к тому, чтобы он был удостоен звания культурной столицы», — рассказал Гагарин.