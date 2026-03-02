Куда туристам полететь не через Дубай: эксперт рассказал о доступном отдыхе

Для российских туристов сегодня остается масса курортных стран с прямыми перелетами, а не пересадками на Ближнем Востоке, сообщил РИАМО вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

«Варианты есть разные. Из многих стран есть прямые рейсы в Россию, такие как Таиланд или Мальдивы», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что из Маврикии прямого рейса нет, но можно с пересадкой, через страну, где виза не требуется, например, через Турцию лететь, через Китай или другую третью страну.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран стал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае, а также других городах и странах застряли тысячи россиян. Они не могут улететь домой из-за закрытого неба.

