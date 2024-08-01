Крым лидирует по темпам роста турпотока среди регионов России

Глава АТОР Мкртчан: цены в Крыму не изменились с прошлого года

Президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что в этом году Крым показал наибольший рост турпотока среди всех регионов России, пишет «Крым 24» .

По словам эксперта, этому способствовал целый ряд факторов. Во-первых, на полуострове сохранились относительно невысокие цены, несмотря на общую инфляцию. Во-вторых, в Крыму на протяжении пяти лет не вводился курортный сбор для туристов, что положительно сказалось на привлекательности региона. Третьим ключевым моментом стала улучшенная транспортная доступность, в том числе за счет Крымского моста и развития железнодорожного сообщения.

По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, за 7 месяцев 2024 года полуостров посетили 3 млн 280 тыс. туристов, что на 19% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Только в июле текущего года в Крыму отдохнули свыше 1,2 млн человек.

При этом основной поток туристов прибывал в Крым через Крымский мост — 62,1% гостей, еще 27,3% приехали по железной дороге, 10,6% — через исторические регионы.