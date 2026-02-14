Круизные лайнеры, курсирующие между Шанхаем и Владивостоком, планируют запустить летом текущего года. Стоимость морского путешествия в Китай составит 150 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Китайские туристические компании начали активно перенаправлять свои маршруты в Россию. В качестве основного города для круизов рассматривается Владивосток, где изучают достопримечательности и особенности порта.

Планируется, что такие поездки будут двусторонними: россияне также смогут отправиться на лайнерах в Шанхай и Сямынь. Стоимость круиза составляет от 90 до 150 тыс. рублей на 10 дней, включая питание, развлекательные программы, бассейны, спа и фри-бары.

Китайский турпоток изменил направление по двум ключевым причинам. Во-первых, обострились отношения с Японией, куда ранее часто отправлялись круизные лайнеры. После резких заявлений японского премьера по поводу Тайваня Пекин обвинил Токио во вмешательстве во внутренние дела КНР и призвал граждан избегать поездок в Страну восходящего солнца. Во-вторых, был введен безвизовый режим с Россией, что значительно упростило организацию туристических поездок.

В дальнейшем китайские туристические компании планируют отправлять круизные лайнеры на Камчатку.

