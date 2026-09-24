Краеведы Одинцовского округа 27 сентября пройдут 10 км вдоль Москвы-реки

Новый авторский маршрут протяженностью около 10 км проходит вдоль берега Москвы-реки. Участники пересекут подвесной пешеходный мост уникальной конструкции, зайдут в храм Александра Невского и церковь Воскресения Словущего, увидят издали замок Щербатовых и посетят воинский некрополь 1941 года. Краеведы расскажут об истории села Васильевское и поселка санатория имени Герцена. На маршруте также можно будет увидеть природные пейзажи, археологические образования, известняковые окаменелости и руины позднесоветского периода.

Поход начнется 27 сентября в 11:00 у конечной автобусной остановки в поселке санатория имени Герцена (55.607933, 36.600177). В группе может быть не более 30 человек. Ориентировочное время в пути — 5–6 часов. Для участия необходима регистрация по ссылке.

Участникам рекомендуют взять походную обувь, одежду по погоде, дождевик, палки для трекинга, репеллент, туристическую сидушку и рюкзак с термосом и сухим пайком. На маршруте предусмотрен привал. Также пригодится бутылка для родниковой воды; фотоаппараты приветствуются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.