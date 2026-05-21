Команда FMX13 выступит в Ступине Подмосковья 23 мая

Выступление команды мотофристайла FMX13 пройдет 23 мая на центральной площади перед Дворцом культуры в Ступине. Зрители увидят акробатические трюки на мотоциклах и музыкальное сопровождение от чемпиона Европы по битбоксу Вахтанга, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На центральной площади перед Дворцом культуры в Ступине выступит команда профессиональных райдеров FMX13 под руководством самого титулованного райдера России Алексея Колесникова. Спортсмены исполнят сложные акробатические трюки в воздухе, включая сальто назад, «цунами» и синхронные прыжки.

Основатель команды Алексей Колесников также выполнит один из самых сложных элементов в дисциплине мотофристайла — сальто на багги.

Паузы между заездами заполнит музыкант, певец и композитор Вахтанг — восьмикратный чемпион России и чемпион Европы по битбоксу. Выступление пройдет с современным музыкальным сопровождением.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 6+. Адрес проведения: Московская область, Ступино, проспект Победы, 18/43. Подробности о туре команды по региону опубликованы на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.