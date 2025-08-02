Колоритные поселения и экстрим: американские блогеры в восторге от Дагестана

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Американские блогеры остались в восторге от путешествия в Дагестан

Блогеры-путешественники Молли и Мэтт из США провели один день в Дагестане и с восторгом рассказали об этом в своем YouTube-канале Dabble and Travel, сообщает РИА Новости .

«Жаль, что у нас всего один день в Дагестане. Здесь столько всего интересного, например, Дербент, старейший город России», — сказали блогеры.

Американцы добавили, что еще интересен монстр Каспия — старый самолет-амфибия времен СССР, который находится на берегу моря. Также в Дагестане много колоритных поселений и экстремальных развлечений.

«Если вы любите прыжки на веревке, вы обязаны сюда приехать», — восторгались путешественники.

Еще иностранцы высоко оценили дагестанскую кухню, рассказали об общей привлекательности региона и его доступности для туризма.

Путешествие американских блогеров продлилось один день, но они обещали приехать в Дагестан снова.