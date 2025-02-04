Количество рейсов в Египет вырастет в ближайшее время

Москва прорабатывает вопрос увеличения количества туристических рейсов в Египет. Каждый день их в страну летает около 20, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

Интерес россиян к туристическим поездкам в Египет увеличивается. В 2024 году в страну съездили на отдых 1,6 млн туристов из России.

Показатель оказался больше, чем год назад.

Ранее акула напала на семью туристов возле египетского курорта Марса-Алам. Сын умер, а отец остался без ноги.