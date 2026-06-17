Китай стал для сибиряков альтернативой Сочи летом 2026 года

Эксперт Батанова: неделя в Китае из Новосибирска стоит от 40 тыс руб на человека

Летом 2026 года Китай вошел в число самых доступных направлений для туристов из Новосибирска. Спрос вырос из-за прямых рейсов, безвиза и снижения цен на перелеты, сообщает «ФедералПресс» .

Авиакомпания S7 Airlines с 1 апреля 2026 года выполняет до девяти рейсов в неделю из Новосибирска в Пекин. Два года назад их было 3–4. По прогнозам, в июне–июле загрузка кресел достигнет 92–96%.

Россияне могут въезжать в Китай самостоятельно без приглашений и ваучеров на срок до 30 дней. Пекин продлил индивидуальный безвиз до 31 декабря 2027 года. Групповой формат ограничивает пребывание 15 днями и требует въезда и выезда в составе группы.

Неделя в Китае из Новосибирска стоит от 40 000 рублей на человека. Комфортный вариант с хорошим отелем и экскурсиями обойдется примерно в 100 000 рублей. Перелет туда-обратно при раннем бронировании стоит от 15 000 до 25 000 рублей, в высокий сезон — до 32 548 рублей.

Для семьи из трех человек самостоятельная поездка часто выгоднее тура. Экскурсионные программы с перелетом из Новосибирска стоят от 75 000 до 167 000 рублей на человека и не всегда удобны для поездок с детьми.

Летом 2026 года прямые рейсы из Новосибирска идут в Пекин, Шанхай, Сиань и Санью. Запуск перелетов в Чэнду и Гуанчжоу до конца лета не подтверждается. Батанова считает, что групповые туры станут нишевыми, а основной спрос перейдет к самостоятельным путешественникам.

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