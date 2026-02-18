Китай, Индия и Вьетнам: куда едут отдыхать российские пенсионеры зимой

Согласно данным аналитиков туристического сервиса «Туту», в зимний сезон 2026 года наиболее востребованным направлением у путешественников пенсионного возраста из России стала Москва. Если рассматривать зарубежные направления, то пенсионеры выбирали не только Китай, но и Индию с Вьетнамом, об этом рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин, пишет Газета.ru .

«Этой зимой мы наблюдаем повышение спроса на зарубежные направления среди пенсионеров. Например, помимо Китая, люди старшего возраста стали почти в два раза чаще летать в Индию и Вьетнам, а спрос на Францию, Египет и ОАЭ вырос более чем в полтора раза. Такая динамика отражает рост интереса к путешествиям среди пенсионеров, а также запрос на более разнообразные и необычные маршруты», — отметил Кузьмин.

В перечень популярных у этой категории граждан регионов также попали Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Ростовская и Ставропольская области.

Наиболее затратными для поездки оказались Калининградская область, где средняя стоимость путешествия составила 42,2 тысячи рублей, и Мурманская область с ценой около 39,3 тысячи рублей.

Самым экономичным вариантом стала Брянская область, где средний отдых на три ночи обходился в 17,4 тысячи рублей. К бюджетным направлениям эксперты отнесли Смоленскую (21,1 тысячи рублей) и Рязанскую (22 тысячи рублей) области.

Наибольший рост интереса был отмечен к Республике Алтай (плюс 30%), а также к Амурской (плюс 14%), Новгородской (плюс 13%), Ярославской (плюс 11%) и Рязанской (плюс 10%) областям.

Среди зарубежных поездок лидерство сохранили государства ближнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, Армения и Узбекистан. В первую пятерку также вошла Турция.

Аналитики подчеркнули, что почти вчетверо увеличился спрос на китайские направления со стороны российских пенсионеров.

