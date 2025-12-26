Кинолог научил россиян правильно путешествовать с собаками в поездах и самолетах

Жители России, содержащие собак, в настоящее время могут свободно путешествовать по стране вместе с животным хоть на поезде, хоть на самолете при соблюдении определенных правил. О том, как правильно подготовить питомца к длительной поездке, в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Планируя путешествие с собакой, ключевое — это подготовка. Внимательно изучите актуальные правила перевозчика, будь то поезд или самолет. Проверьте сроки действия всех прививок в ветеринарном паспорте и, если нужно, заранее оформите сопроводительные документы. Это избавит вас от стресса на месте и позволит в полной мере насладиться отдыхом с питомцем», — порекомендовал кинолог.

Правила перевозки собак в поездах

С начала 2025 года в железнодорожном транспорте дальнего следования введены новые условия для транспортировки питомцев. Теперь маленьких собачек разрешено провозить в специальных контейнерах-переносках в купейных вагонах с улучшенными условиями, при этом не требуется оплачивать все места в купе. Собаки более крупных пород обязаны быть в намордниках, на поводке и путешествовать в отдельном купе. Исключением являются собаки-поводыри: они могут бесплатно ехать в любом типе вагона при предъявлении документа, подтверждающего их специальную подготовку, но также должны быть в наморднике и находиться рядом с ногами своего владельца.

По словам Голубева, для путешествий с животными по территории России обычно требуется только ветеринарный паспорт с действующими отметками о вакцинации. Для поездок за границу, а также в случаях перевозки животного на выставку или для продажи, необходимо оформить соответствующие ветеринарные свидетельства и международный ветеринарный паспорт.

При пересечении границ Европейского союза потребуется ветеринарная справка европейского образца, которую следует оформить в территориальном отделении Россельхознадзора не позднее, чем за пять дней до даты отправления. Рекомендуется проверять актуальность информации о требуемых документах на официальном сайте Россельхознадзора.

Перевозка собак в самолетах

Положения о транспортировке животных варьируются в зависимости от авиакомпании, поэтому рекомендуется предварительно ознакомиться с актуальной информацией на сайте перевозчика. К примеру, «Аэрофлот» предлагает следующие варианты перевозки собак: в контейнере до 8 кг — в салоне под креслом, до 15 кг — на отдельном пассажирском месте, которое нужно будет оплатить по тарифу. Список необходимых документов обычно стандартен.

S7 Airlines устанавливает иные ограничения по весу: в салоне, под сиденьем, разрешена перевозка в переноске до 10 кг за отдельную плату, на сиденье — до 23 кг по цене билета.

Многие авиаперевозчики также предоставляют возможность транспортировки больших собак в багажном отделении. Однако данный способ считается наименее предпочтительным и может вызвать у животного сильный стресс из-за шума, температурных колебаний и отсутствия владельца. Использовать его стоит только в крайних ситуациях, предварительно посоветовавшись с ветеринарным врачом.

Актуальную информацию о правилах и перечень требуемых документов целесообразно узнавать на сайте Россельхознадзора или напрямую у авиакомпании. Собаки-проводники, как правило, путешествуют бесплатно.

Размещение с собаками в отелях

Каждый отель сам определяет, разрешено ли проживание с животными на их территории или нет, поскольку на законодательном уровне это не урегулировано. В связи с этим условия значительно разнятся: от полного отказа до выгодных цен и выделенных комнат для постояльцев с домашними любимцами.

Голубев подчеркнул, что при подготовке к путешествию владельцам собак важно заранее сообщить о животном при оформлении брони. Из документов, возможно, потребуется ветеринарный паспорт с информацией о вакцинации. При регистрации следует обратить внимание на правила отеля: расположение площадки для выгула, возможность посещения ресторана или холла с питомцем.

«Путешествие с собакой требует чуть больше подготовки, но это вполне осуществимая задача. Уделив время изучению правил и оформлению документов, вы обеспечите себе и своему питомцу комфортный и безопасный отдых. В следующий раз подготовка уже будет проходить на автомате», — добавил Голубев.

