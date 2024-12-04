Каждый 8-й россиянин планирует встретить Новый год в путешествии по стране

Россияне активно готовятся встречать Новый год, специалисты сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» выяснили, что каждый восьмой гражданин планирует путешествие по стране. Исследование есть в распоряжении РИАМО.

В опросе сервиса «Купибилет» поучаствовали более 1200 совершеннолетних. Оказалось, что каждый восьмой — 12% от числа опрошенных — планирует путешествие по России. Самым популярным направлением на Новый год стала Москва. Столицу выбрали 37% респондентов. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург. Билеты в Северную столицу купил 21% опрошенных. Третье место занял город Сочи, его выбрали 10% россиян.

В списке предпочтений также оказались: Золотое кольцо (8%), Великий Устюг и северные города (6%), Байкал (2%) и Алтай (2%). Главный аргумент при выборе путешествий внутри страны — доступные цены: этот фактор отметили 65% опрошенных. Россияне также ценят уникальные природные ландшафты (6%), спокойствие и отсутствие массового туризма (9%). Поддержка местной экономики и привычная кухня тоже играют роль — на это обратили внимание 7% и 8% соответственно.

«Если популярные маршруты вроде Москвы и Санкт-Петербурга кажутся слишком привычными, попробуйте отправиться в менее очевидные, но не менее интересные места. Например, в Карелию зимой — это возможность увидеть настоящую снежную сказку: катание на оленях, поездки на ретропоездах и прогулки по национальным паркам. Еще один необычный вариант — Астрахань. Этот южный город зимой радует мягким климатом, а дельта Волги в снежное время года выглядит особенно живописно», — рассказал директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак.

Россияне также поучаствовали в опросе на предмет денег. 45% респондентов рассказали, что готовы потратить на новогодние каникулы от полумиллиона до миллиона рублей. 18% опрошенных готовы потратить от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. На траты от 50 тысяч до 100 тысяч рублей готовы пойти 14% опрошенных, а 4% респондентов могут выделить на праздники лишь 30-50 тысяч рублей.