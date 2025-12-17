Катар и Саудовская Аравия станут популярными среди россиян в 2026 году

Катар, Саудовская Аравия, а также Оман, Бахрейн, Марокко и Узбекистан войдут в число наиболее востребованных направлений у российских туристов в 2026 году. Такой прогноз озвучила эксперт сервиса бронирования туров Onlinetours Ольга Лисина, сообщает Газета.ru .

Лисина рассказала, что Катар и Саудовская Аравия активно развивают туристическую инфраструктуру и проводят крупные международные мероприятия, что способствует росту их популярности среди российских путешественников. По ее словам, эти страны реализуют масштабные проекты, строят современные отели и приглашают мировых знаменитостей, что привлекает туристов.

В список перспективных направлений также вошли Оман, Бахрейн, Марокко и Узбекистан. Лисина отметила, что среди россиян растет интерес к насыщенным и необычным маршрутам внутри страны, например, на Камчатку или в Мурманск, где развивается туристическая инфраструктура.

По мнению эксперта, важными факторами для роста туризма в 2026 году станут упрощение визовых процедур и расширение полетных программ. Лисина привела в пример Китай, куда поток туристов увеличился после отмены виз. Она подчеркнула, что такие меры делают поездки более доступными и удобными.

Лисина добавила, что спрос на уникальные и комбинированные путешествия продолжит расти. Туристы все чаще выбирают маршруты, позволяющие посетить несколько стран за одну поездку и получить новые впечатления.

