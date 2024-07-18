Юрист Хаминский посоветовал туристам оформлять страховку от невыезда

Страховка от невыезда за границу предусматривает защиту финансовых рисков туриста, которые связаны с обстоятельствами, способными привести к отказу от самой поездки, сообщил РИАМО член МРО «Деловая Россия», руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В первую очередь туристу, планирующему свой отдых за рубежом, необходимо иметь страховку от невыезда. Такая страховка предусматривает защиту финансовых рисков туриста, которые связаны с обстоятельствами, способными привести к отказу от самой поездки. Зачастую такие обстоятельства, как болезнь, изменение планов, рабочие моменты могут наступить в день вылета, что не позволит вернуть деньги за билеты, путевку и так далее», — сказал Хаминский.

Он добавил, что большинство авиационных билетов сегодня являются невозвратными, особенно это касается чартерных рейсов. В самой поездке, безусловно, необходимо иметь и страховку, предусматривающую риски жизни и здоровью.

«Она должна покрывать расходы, связанные с экстренным оказанием медицинской помощи за границей. При этом к выбору страховой компании, страховых случаев и дополнительных опций здесь надо подходить крайне ответственно. Кроме того, необходимо понимать возможность риска несчастных случаев, учитывая, что отдых зачастую связан с пребыванием на море либо в горах», — отметил юрист.

Хаминский уточнил, что отсутствие такой страховки может в конечном итоге привести к очень тяжелым финансовым последствиям для туриста.

Адвокат, управляющий партнер АБ города Москвы «РИ-консалтинг», член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Елена Гладышева также рассказала, что на сегодняшний день туристический рынок в целом выправился и недобросовестные турагенты уже ушли с «рынка», но ситуации бывают разные.

«Теперь часто подводят авиакомпании, а также факт вероятности призыва в армию или смерть туриста до его вылета. Страхование от невыезда предусматривает защиту финансовых рисков туриста. Такая страховка покроет: травмы, досрочное возвращение, инфекционные заболевания (в том числе Covid), смерть/госпитализацию, судебное разбирательство, призыв в армию, отказ от выдачи визы, задержку возвращения, повреждение имущества», — разъяснила Гладышева.

Она резюмировала, что до приобретения полиса стоит внимательно ознакомиться с правилами страхования «не со слов» менеджера турагентства, а именно самостоятельно с полным текстом правил на сайте страховой компании.