Яблочный Спас отметят в парках Подмосковья 19 августа

19 августа в парках Подмосковья отметят Яблочный Спас. Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парке «Елочки», городской округ Домодедово, состоится «Праздник Преображения и Яблочного Спаса». В программе мероприятия Божественная литургия в Храме Петра и Февронии с освящением плодов после богослужения, благотворительная ярмарка, конкурс на самую лучшую корзину и мастер-класс по раскрашиванию брошей в виде фруктов. Маленьких посетителей ждет обширная игровая программа.

В центральном парке Ленинского городского округа гостей «Яблочного Спаса» ждет игровая программа «Солнечный праздник — Яблочный Спас», выставки картин Левитана и «А у нас нынче Спас», маркет продуктов местного производства и изделий ручной работы «Видные мастера», игра в городки, конкурс яблочных пирогов «Яблочная рапсодия», благотворительная ярмарка. Также будут работать интерактивные площадки от «Движения первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.