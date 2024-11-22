Из Москвы и Подмосковья на праздники — идеи для семейного путешествия

Новогодние каникулы — повод отправиться в путешествие. Ехать далеко совсем не обязательно: в радиусе 250 км от столицы можно найти настоящие жемчужины России.

Тула

Фото - © Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Увлекательное путешествие можно начать с Тулы — в нее можно отправиться 3 января. Примерно в 180 км от столицы ждут самовары, пряники и усадьба Льва Толстого.

Помимо обязательной программы — Музея тульского пряника, Тульского музея оружия и Кремля, можно посетить местные кафе, чтобы выпить чаю из самовара с тем самым пряником. Стоит уточнить, где его приготовили: невнимательным туристам могут продавать лакомства из Владимира или Городца, которые тоже хороши.

Обойти ключевые достопримечательности можно за один день.

Рязань

Фото - © Владимир Макеев / Фотобанк Лори

Следующая остановка — Рязань, южный форпост древней Руси, важнейший культурный и духовный центр. Помимо исторической и познавательной программы Рязань предложит большой спортивный праздник для всей семьи «Технониколь. Гонка чемпионов». 4 и 5 января здесь пройдет уникальная смешанная лыжно-биатлонная эстафета, а еще будут развлечения для детей и взрослых.

Рязань основана в 1095 году, и за это время она успела накопить немало исторических памятников, которые сохранились до сих пор. Стоит начать с дворца князя Олега — самого большого гражданского здания Кремля площадью более 2,5 тыс. кв. м. Сейчас здесь находится экспозиция «От Руси к России», кольчуга князя Олега и исторические ценности, найденные на территории Старой Рязани.

Храмы и монастыри — еще одна обязательная часть программы посещения Рязани. Казанский женский и Спасо-Преображенский мужской монастыри, Николо-Ямской и Александро-Невский храм, Соборная колокольня — каждое строение уникально своей архитектурой и внутренним убранством. Часть расположена на территории Кремля, поэтому далеко ходить не придется.

Развлекательный комплекс «В некотором царстве» перенесет в атмосферу настоящей русской сказки. Резные терема, озера с настоящей ладьей, фигуры сказочных персонажей — идеальное место для памятных фотографий. На огромной территории есть отель, чтобы остановиться на несколько ночей, и развлечения на один день.

В Рязани также состоится главное событие 2025 года — спортивное состязание «Технониколь. Гонка чемпионов». 2 дня лучшие лыжники и биатлонисты России и Беларуси будут соревноваться в уникальном смешанном формате, разбившись на команды по 4 человека: лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка. Организаторы — союз биатлонистов России и федерация лыжных гонок России.

Гостей и зрителей, помимо ярких эмоций от состязания, ждет автограф-сессия со звездными спортсменами, увлекательная развлекательная программа, выступление чирлидеров, брейкдансеров, танцующего оркестра.

Коломна

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

По пути из Рязани можно заскочить в Коломну — жемчужину Московской области. Здесь ждут музеи пастилы и калачей — знаменитых гастрономических особенностей города, Коломенский кремль, музей «Кузнечная слобода», Старо-Голутвин монастырь и многое другое.

Насыщенный маршрут оставит после себя яркие и теплые воспоминания, которые зададут настрой на весь 2025 год.