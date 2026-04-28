Исследование: 65% россиян посещают другие города ради концертов и фестивалей

Событийные поездки охватывают примерно две трети взрослого населения страны: 65% россиян признались, что хотя бы изредка посещают другие города ради концертов, фестивалей и других крупных мероприятий. При этом 11% отправляются в такие путешествия на постоянной основе, 28% выезжают время от времени, а оставшиеся 26% делают это исключительно по особому поводу. Такой результат показал онлайн-опрос совершеннолетних россиян, проведенный сервисом «Авито Путешествия».

Наибольшую активность в событийном туризме демонстрирует молодежь: в категориях 18–24 и 25–34 года показатели достигают 73% и 70% соответственно, причем каждый пятый (19%) путешествует на события систематически, тогда как старшее поколение участвует в тренде значительно реже.

Основными поводами для таких поездок становятся концерты и музыкальные фестивали (43%), а также региональные праздники и локальные фестивали (40%). Дополнительный интерес вызывают спортивные состязания и деловые форматы — выставки, конференции и форумы — они привлекают по 19% респондентов.

Популярность событийного направления туризма активно поддерживается развитием рынка жилья: 44% путешественников предпочитают снимать квартиры, апартаменты или частные дома посуточно. Этот вариант особенно востребован у поколения зумеров и миллениалов (37–38% в возрасте 18–34 лет), которые также чаще остальных (по 6%) выбирают глэмпинги. В то же время туристы 45–54 и 55–64 года отдают приоритет классическим гостиницам (49% и 52%), а кемпинги и глэмпинги в среднем нравятся лишь 5% опрошенных.

При поиске места размещения подавляющее большинство ориентируется на стоимость (58%), уровень комфорта (52%) и удаленность от площадки (46%). Для самых молодых путешественников (18–24 года) критичны рейтинги и отзывы (40%), а также возможность заселиться большой компанией (17%); в возрастной группе 25–34 года эти же показатели важны для 32% и 11% соответственно.

«Событийный туризм и рынок посуточной аренды напрямую усиливают друг друга. Концерты, фестивали и городские праздники создают новые поводы для поездок и формируют дополнительный спрос, а посуточная аренда делает такие поездки доступнее: помогает быстро найти жилье рядом с площадкой и „разгружает“ города в периоды пикового спроса. Рост посуточных форматов размещения особенно ценен и для молодой аудитории. Они быстро принимают решения, более гибкие и даже спонтанные в выборе поездок, и рынок подстраивается под этот запрос: чтобы весь путь — от выбора события до бронирования жилья — был простым, быстрым и удобным», — отметила коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

Планированием маршрутов заранее занимается почти половина (48%) событийных туристов, обычно за один-два месяца до начала, что связано с общим ростом интереса к внутреннему туризму и осведомленности о региональных событиях. Молодежь принимает решения быстрее: среди 18–24-летних каждый четвертый планирует поездку за 2–3 недели, а еще 25% решаются на поездки спонтанно или за несколько дней.

Такие поездки часто носят социальный характер — люди путешествуют компаниями, и это прямо влияет на выбор формата размещения. Квартиры и апартаменты в таких случаях становятся более удобными: можно жить вместе, делить расходы и проводить время вне самого события.