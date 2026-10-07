Испания сократила количество слотов на запись в визовый центр в Москве

Визовый центр Испании в Москве уменьшил количество слотов на запись в несколько раз, сообщает АТОР.

Официально испанское консульство и визовый центр масштаб сокращения и причины не комментировали.

Выдача виз в центре не прекращена. Испанские шенгенские визы все еще оформляются через визовые центры BLS International, а подача документов идет по предварительной записи.

Туристам, у которых до поездки еще есть время, посоветовали следить за записью в визовый центр и ловить свободные слоты. Их стало заметно меньше, но они появляются. По информации туроператоров, испанский шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть до Нового года реально.

Обращаться за шенгенской визой «куда получится» только потому, что в центр другой европейской страны проще записаться, не стоит. Заявление на визу следует подавать в консульство страны основного назначения поездки, предупредили туроператоры.

Пока неизвестно, как долго будет наблюдаться дефицит свободных «окон» для записи. Туроператоры надеются, что число доступных слотов все же увеличат, так как спрос на визы в Испанию остается высоким.

Кроме того, в конце сентября Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян. Визовый сбор там повысили до 8840 рублей из-за изменения курса евро к рублю. Еще дополнительно оплачивается сервисный сбор — 1444 рубля.

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