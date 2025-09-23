Иностранцы путешествуют по России в рамках Всемирного фестиваля молодежи

Так, в рамках региональной программы гостеприимства иностранные участники уже побывали в ЯНАО, Республике Хакасия, Республике Мордовия, Санкт-Петербурге, Челябинской, Омской и Сахалинской областях.

При этом им еще предстоит посетить Чеченскую Республику, Ивановскую и Ярославскую области. Во время путешествия иностранные гости увидят памятные для России места, познакомятся с культурным и национальным разнообразием страны, а также посетят технологичные и промышленные предприятия.

В ЯНАО иностранные участники узнали все об арктических традициях, пересекли Полярный круг под «Хаерако Хэй», попробовали северную рыбу и ягоды. В Хакасии заложили Аллею дружбы, высадив 32 саженца, и изучали истории промышленности в музее под открытым небом — шахта‑парке.

В Мордовии иностранцы посетили Музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, посмотрели балет «Ромео и Джульетта» и посетили мастер‑класс по приготовлению национального блюда «па́чат блина». В Челябинской области они побывали в Историческом музее Южного Урала, встретились с ребятами из Международного клуба дружбы и узнали все об уральских традициях.

В Петербурге участники ВФМ увидели исторический центр города; посетили ведущие вузы: СПбГУ, Университет ИТМО, Политехнический университет им. Петра Великого и другие. Также побывали в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова, штаб‑квартире VK и не только.

Во время визита на Сахалин иностранные гости поднялись в горы, посетили концерт группы «Любэ» и посетили экскурсию по Мемориальному музейному комплексу «Победа», а в Омске узнали о традициях русского чаепития и прогулялись по историческим местам города.