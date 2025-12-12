Иностранные блогеры рассказали, чем их удивил Нижний Новгород

Иностранные блогеры Игорь из Финляндии и Азамат из Франции посетили Нижний Новгород и рассказали о своих впечатлениях от города и местных жителей, сообщает pravda-nn.ru .

Визит блогеров организовало агентство «ОКА». Гости познакомились с городом, попробовали местные сладости и поделились своими впечатлениями о России и нижегородцах.

Азамат родился в Нальчике, но долгое время жил во Франции. Он ведет тревел-блог на французском языке, в котором рассказывает о жизни в России. За время работы над каналом Азамат побывал во всех 11 часовых поясах страны и часто возвращается в Нижний Новгород, который считает одним из самых интересных городов России. По его словам, нижегородцы бережно относятся к своей истории и с удовольствием рассказывают о городе.

Игорь живет в Хельсинки, но имеет русские корни и считает Россию своим вторым домом. Он впервые посетил Нижний Новгород и был впечатлен местным стрит-артом, архитектурой и атмосферой. Особое внимание блогеры обратили на чистоту улиц, безопасность и дружелюбие жителей.

«Я бы дал совет тем, кто приезжает из Европы в Россию: не бояться, быть открытым и готовым удивляться всему. Даже если не говорят на одном языке, люди всегда помогут», — рассказал Игорь.

Азамат отметил, что французы часто удивляются уровню безопасности в российских городах и положительно воспринимают традиционные ценности. Блогеры подчеркнули, что их подписчики становятся более лояльными к РФ после просмотра их контента.

На память о поездке гости увезли местные сладости, сувениры и яркие впечатления о Нижегородской области и ее жителях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.