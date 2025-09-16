Греция, Италия и Франция отвергли предложение ЕС о невыдаче виз россиянам

Греция, Испания, Италия, Венгрия и Франция заблокировали предложение Евросоюза о том, чтобы запретить выдавать визы гражданам РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий информационный портал pronews.

Афины в первый раз с 2022 года, когда началась СВО, заблокировали решение Евросоюза по поводу России. Страна не стала вводить ограничения на выдачу виз для туристов из РФ.

По данным СМИ, такое решение нанесло бы серьезный урон туризму в регионах Греции, куда еще ездят путешественники из России. Среди них — Ионические острова.

По данным СМИ, россияне тратят в Греции ежедневно около 1,3 тыс. евро. При этом средний турист оставляет в государстве всего 567 евро в сутки.