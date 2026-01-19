Гостиницы Подмосковья увеличили число классифицированных объектов в 2026 году

В 2026 году в Московской области прошли классификацию 1 427 гостиничных объектов, что повысило прозрачность и стандартизацию рынка, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2026 году в Подмосковье продолжилось развитие гостиничной сети и повышение качества сервиса. По данным министерства культуры и туризма Московской области, на 15 января 2025 года классификацию прошли 1 427 объектов размещения. Это позволило обеспечить прозрачность и стандартизацию гостиничного рынка региона.

Основу гостиничного фонда составляют отели, что подтверждает развитие профессионального сегмента размещения. В области также работают 127 баз отдыха, 28 санаториев и 20 кемпингов, способствующих развитию оздоровительного, сельского и активного туризма.

Среди классифицированных объектов 343 имеют категорию три звезды и выше, включая 121 отель категории четыре звезды и 20 — пять звезд. Это создает качественную базу для приема туристов с высокими требованиями к сервису.

Наибольшее количество гостиниц сосредоточено в Одинцовском, Солнечногорском, Мытищинском, Истринском, Сергиево-Посадском, Дмитровском, Красногорском и Наро-Фоминском округах. Эти территории отличаются высокой транспортной доступностью и богатым культурно-историческим наследием.

В новогодние праздники загрузка отелей была высокой, особенно популярны загородные и парк-отели с развитой инфраструктурой. Среди востребованных объектов — «LES Art Resort» в Рузском округе, курорт «Изумрудный лес» в Клину, загородный клуб «ARTILAND» в Балашихе и спа-отель «Артурс СПА Отель by Mercure» в Мытищах. Эти и другие отели с высоким уровнем сервиса формируют устойчивый спрос и остаются ключевыми направлениями для семейного, оздоровительного и событийного туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.