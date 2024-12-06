Гора Мамай: в Бурятии открылся новый природный парк

В Бурятии открылся новый природный парк, и гора Мамай теперь является охраняемой территорией с платным входом для большинства туристов. Однако местное население по-прежнему сможет посещать гору бесплатно, сообщает Общественное Телевидение России .

Снег на Мамае сохраняется с ноября по май, что привлекает множество отдыхающих со всего мира в этот период. Каждый год гору посещают до 20 тысяч человек.

Добраться до ущелья можно как пешком, так и на снегоходах, причем подъем занимает около получаса, после чего начинается девятикилометровый спуск. Трассы для сноубордистов формируются природным образом.

При восхождении на вершины необходимо иметь при себе специальный датчик, который сможет подать сигнал спасателям в случае непредвиденной ситуации, поскольку в этом районе случаются лавины. В ближайшем будущем на Мамае планируется установить контрольный пункт и создать санитарные зоны для удобства посетителей.