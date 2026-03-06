Фрукты, зарядки и колбаса: что не надо класть в багаж при поездке в Китай

Эксперт Асанова: при поездке в КНР в багаж не надо класть пауэрбанки и колбасу

Некоторые привычные вещи в багаже могут стать причиной конфликта с китайской таможней, сообщила РИАМО юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

«Чтобы не возникло проблем в аэропортах Китая, в чемодан для багажа нельзя класть электронику и устройства с аккумуляторами: фены, зарядки, внешние аккумуляторы, электрические зубные щетки, стабилизаторы, камеры и тому подобное — возможно только в ручную кладь», — сказала Асанова.

Она добавила, что зажигалки, антисептики, содержащие спирт, запрещены и в ручной клади, и в багаже.

«Также запрещены фрукты и еда животного происхождения: согласно правилам китайской таможни, ввоз фруктов, мяса, колбасы, сала, молочной продукции запрещен», — отметила юрист.

Ранее россиянка пожаловалась в соцсетях, что во время транзитного рейса через Китай сотрудники аэропорта вскрыли, проверили и закрыли ее чемодан, не уведомив о своих действиях очно. Из багажа изъяли IQOS, вложив туда соответствующее уведомление.

