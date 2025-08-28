Форум-выставка и премия «Многогранность» пройдут в Москве осенью

В Москве 13 и 14 октября состоятся Форум-выставка и премия «Многогранность». Это специализированное деловое мероприятие для профессионалов индустрии событийного туризма, предоставляющее уникальную возможность для установления прямых контактов между представителями сферы гостеприимства, культуры, бизнеса и ведущими организаторами, а также подрядчиками из разных стран.

О форуме и премии

В 2025 году «Многогранность» пройдет уже в третий раз и соберет во Дворце культуры более тысячи специалистов, работающих в сфере событийного туризма. Среди участников будут event-агентства, туристические компании, корпорации, сервисные агрегаторы, представители российских регионов и зарубежных стран, инвесторы и спонсоры, а также известные предприниматели и эксперты в области event-индустрии, туризма и гостеприимства, деловые объединения, руководители профильных федеральных ведомств, главы субъектов РФ, руководители муниципальных и региональных органов власти.

Программа форума-выставки включает четыре тематических направления:

Образовательный блок, в рамках которого 25 ведущих экспертов поделятся своим опытом и представят успешные кейсы;

Mice бизнес-воркшоп, предназначенный для личных встреч и налаживания партнерских связей между представителями event- и туристической индустрий;

Выставка решений и технологий, где компании и регионы продемонстрируют свой потенциал для сотрудничества;

Питчи продюсеров, дающие возможность event-проектам привлечь финансирование от профессиональных инвесторов и спонсоров.

Церемония награждения

Кроме того, вечером 13 октября все участники, подавшие заявки на участие в премии до 1 сентября, соберутся на торжественной церемонии награждения. Среди номинантов — администрации регионов и стран, демонстрирующие свои достижения в области событийного туризма, а также подрядчики и площадки, являющиеся неотъемлемой частью любого масштабного мероприятия: кейтеринговые компании, технические директоры, флористические бюро, художники по свету, креаторы, event-площадки, агентства по подбору персонала, студии фото- и видеопроизводства, организаторы деловых игр, ведущие мероприятий, авиакомпании и другие представители индустрии.

Победители получат памятные статуэтки и дипломы, а все номинанты смогут рассказать о своей деятельности и получить размещение информации о своих компаниях на сайте премии в течение всего следующего года. Премия представляет собой рейтинг компаний и экспертов, основанный на оценке потенциала участников рынка событийного туризма, что способствует установлению эффективных связей между заказчиками и исполнителями, независимо от масштаба бизнеса.

Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте премии.