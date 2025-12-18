сегодня в 19:07

Форум по развитию туризма прошел в Волоколамском округе Подмосковья 17 декабря

Форум «Волоколамск туристический 2030. Новый вектор развития» состоялся 17 декабря в центре культуры и творчества «Родники» Волоколамского округа, где обсудили перспективы туризма, меры поддержки бизнеса и роль культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

В первой секции эксперты обсудили туризм как драйвер экономического роста региона. Рассматривались меры поддержки предпринимателей, использование культурного кода территории, организация промышленных и агротуров. Особое внимание уделили актуализации культурного наследия для молодежи и роли туризма в экономике малых городов.

Вторая секция была посвящена истории Волоколамска. Участники говорили о роли музеев в привлечении туристов, развитии профессиональных компетенций студентов направления «Туризм и гостеприимство», а также перспективах коммерциализации туристических информационных центров.

Начальник управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского округа Татьяна Сивакова поприветствовала гостей и участников. В числе спикеров выступили начальник управления по развитию туризма и народных художественных промыслов министерства культуры и туризма Московской области Валерия Калугина, директор МООО «Движение жизни» Петр Козырев и другие эксперты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.