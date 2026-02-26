Флаг телеканала RT появился в Антарктиде

В рамках экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» путешественники из России Константин Аксенов и Владимир Попов водрузили флаг телеканала RT на антарктической земле.

Участники похода первыми в мире преодолели на кайтах проливы архипелага Южные Шетландские острова, в результате чего были зарегистрированы четыре мировых достижения. Подтверждением рекордов занимался главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Первое достижение на счету экспедиции — успех Константина Аксенова, который завершил маршрут между островом Ронге и островом Кувервиль. Далее последовало коллективное пересечение пролива, и это второе свершение также было официально присвоено Владимиру Попову.

Граждане России преодолели дистанцию примерно в 3,7 км в обстановке, признанной специалистами одной из наиболее экстремальных на Земле. До этого момента аналогичные переходы на кайтах в столь высоких широтах не осуществлялись.

Также Владимир Попов, родившийся 12 июля 1963 года, стал самым старшим по возрасту кайтсерфером, который совершил такой переход в Антарктике.

Представитель Книги рекордов России обратил внимание, что метеоусловия были суровыми даже для антарктических стандартов. К примеру, из-за мощного ветра, дождя и снега участникам около недели не представлялось возможным даже начать запланированный переход.

