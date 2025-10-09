Филимонов рассказал о гастрономических брендах Вологодской области

Филимонов: туристы в Вологодской области могут угоститься черной икрой из Кадуя

Гастрономия является важной частью культурного наследия Вологодской области. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в беседе с Life.ru .

По словам главы региона, местный бизнес предлагает туристам широкий ассортимент уникальных продуктов. Среди угощений для гостей области губернатор отметил лимонад из Кириллова, черную икру из Кадуя, а также различные сладости — шоколадные изделия, мармелад, пастилу и варенье из северных ягод.

Филимонов подчеркнул, что некоторые вологодские продукты, включая фирменное масло и мороженое, завоевали признание не только в России, но и за ее пределами, став настоящими брендами региона.

Ранее Филимонов сообщил, что в Вологодской области проводится кампания, направленная на сокращение количества специализирующихся на алкоголе магазинов.

