Фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье посетили около 78 тыс человек

В Подмосковье завершился очный этап II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Его посетили около 78 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

297 танцевальных команд из 55 городских округов представили концертные программы в 30 подмосковных парках. В минувшие выходные состоялись концерты в Щелкове, Балашихе, Реутове, Долгопрудном, Истре и Солнечногорске, которые посетили 19 тысяч человек. По результатам выступлений финалистами стали: театр танца «Движение света» (г.о. Щелково); танцевальная студия Next Dance Family, команда Next Energy (г.о. Балашиха); центр танцевальной культуры «Pro-движение» (г.о. Реутов); студия современного танца Play, команда Play Dance Studio (г.о. Долгопрудный); танцевальная студия Inside (г.о. Истра); студия хореографии Sky Dance, команда Skeem Snad (г.о. Клин); творческий коллектив «Акцент» (г.о. Солнечногорск).

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Завершением фестиваля в сентябре станет гала-концерт, в котором примут участие 40 команд-финалистов из 38 городских округов. В рамках программы будет выбран лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Проект организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнеры мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», мобильное приложение по поиску творческих площадок для репетиций MUSbooking, информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.